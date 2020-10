Ibrahimovic annuncia la sua guarigione

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Zlatanè guarito dal Covid-19. Lo hato sui suoi profili social. “Sei guarito!” “Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!” #fuckvocid19 #godiscomingforyou Ancora ieri era risultato positivo. Visualizza questo post su Instagram I’m coming for you all Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatan) in data: 9 Ott 2020 alle ore 8:26 PDT L'articolo ilNapolista.