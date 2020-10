I Fridays for future pretendono un Recovery Plan ambizioso (Di venerdì 9 ottobre 2020) Finalmente tornano gli scioperi per il clima organizzati dai Fridays for future italiani. In questo terribile 2020 ne abbiamo sentito davvero la mancanza. Mai come in questo momento infatti c’è bisogno anche della mobilitazione dei giovani per far imboccare la strada giusta all’Italia. Si sta infatti entrando nel pieno della fase di definizione del Piano di ripresa e resilienza per spendere i 209 miliardi di euro destinati al nostro Paese dal Recovery Fund europeo, e non possiamo permetterci di perdere questa occasione irripetibile per rendere più moderno, sostenibile e vivibile il Belpaese. Il governo italiano purtroppo è molto confuso. Perde tempo a discutere di progetti surreali come il ponte o il tunnel sotto allo Stretto, quando l’unica priorità su cui lavorare è rendere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Finalmente tornano gli scioperi per il clima organizzati daiforitaliani. In questo terribile 2020 ne abbiamo sentito davvero la mancanza. Mai come in questo momento infatti c’è bisogno anche della mobilitazione dei giovani per far imboccare la strada giusta all’Italia. Si sta infatti entrando nel pieno della fase di definizione del Piano di ripresa e resilienza per spendere i 209 miliardi di euro destinati al nostro Paese dalFund europeo, e non possiamo permetterci di perdere questa occasione irripetibile per rendere più moderno, sostenibile e vivibile il Belpaese. Il governo italiano purtroppo è molto confuso. Perde tempo a discutere di progetti surreali come il ponte o il tunnel sotto allo Stretto, quando l’unica priorità su cui lavorare è rendere ...

AzzolinaLucia : In occasione del Fridays For Future che si svolgerà domani, ho chiesto agli Istituti scolastici di dedicare, nel co… - lauraboldrini : Bello avere alla Camera ragazzi e ragazze di Fridays For Future che lanciano la campagna «ritorno al futuro». Non… - Mafara72 : RT @ansa_ambiente: #FridaysForFuture, il movimento globale per la giustizia #climatica e #ambientale, torna in tutte le città italiane. L’o… - louvreless16 : RT @pvesimale: ecco a voi il mio cartellone per il ?fridays for future? (quei così in testa al nero dovrebbero essere i tubi ??? delle fabb… - tomlinaples : RT @pvesimale: ecco a voi il mio cartellone per il ?fridays for future? (quei così in testa al nero dovrebbero essere i tubi ??? delle fabb… -