Haven | un nuovo trailer di gameplay ci fa scoprire il gioco su PS5

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 ottobre 2020), un indie open world a turni con grafica in cel-shading, si è mostrato in unditratto dalla versione PS5 delThe Game Bakers ha rilasciato undiper, l’affascinante titolo adventure open world , in esecuzione su PS5. Alcuni nuovi spezzoni di combattimento insieme a una funzionalità apparentemente nuova sono inclusi insieme ad alcuni brevi estratti della vita di coppia dei due protagonisti. Potete visionare il filmato cliccando sul player in basso in quest’articolo. Le scelte in fase di dialogo sembrano essere la maggiore novità deldidimostrato oggi e tratto dalla versione ...