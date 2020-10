Grassani: “Mertens in giro per ristoranti è solo spazzatura mediatica” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’avvocato Mattia Grassani, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto ancora una volta sulla quesitone Juve-Napoli a microfoni di Radio Marte “Già da domenica ho decretato silenzio stampa per la lettura dei mezzi di informazione, perché se ne leggono di ogni tipo. La fantasia giuridico-sportiva non ha limiti. Lo stato dell’arte è il seguente: pendono due procedimenti. Uno è quello sulla mancata disputa della gara Juventus-Napoli, con il Napoli che ha depositato i motivi di reclamo. Il Giudice Sportivo non ha comunicato la data della sentenza (perché lo farà) ma credo sia fisiologico rispetto alla mole di documenti. Quando lo farà darà a entrambe le squadre un termine preventivo per depositare altre memorie, che vanno depositate due giorni prima della sentenza. Non dovrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’avvocato Mattia, legale di fiducia del Napoli, è intervenuto ancora una volta sulla quesitone Juve-Napoli a microfoni di Radio Marte “Già da domenica ho decretato silenzio stampa per la lettura dei mezzi di informazione, perché se ne leggono di ogni tipo. La fantasia giuridico-sportiva non ha limiti. Lo stato dell’arte è il seguente: pendono due procedimenti. Uno è quello sulla mancata disputa della gara Juventus-Napoli, con il Napoli che ha depositato i motivi di reclamo. Il Giudice Sportivo non ha comunicato la data della sentenza (perché lo farà) ma credo sia fisiologico rispetto alla mole di documenti. Quando lo farà darà a entrambe le squadre un termine preventivo per depositare altre memorie, che vanno depositate due giorni prima della sentenza. Non dovrebbe ...

antonio_gaito : Grassani, legale SSCN: “Mertens sui social in giro per ristoranti? Spazzatura mediatica, informazioni totalmente fu… - napolista : #Grassani: “#Mertens in giro per ristoranti è solo spazzatura mediatica” Il legale a radio Marte: “Si è dimostrato… - allgoalsnapoli : AUDIO - Avv. Grassani: “Non può esserci punto di penalizzazione senza 3-0 a tavolino. Mertens in giro per ristorant… - RafAuriemma : Il legale del @sscnapoli ha spiegato perchè, procedura alla mano, il giudice sportivo #Mastrandrea non può decidere… - NCN_it : #GRASSANI: «NON PUÒ ESSERCI PENALIZZAZIONE SENZA 3-0 A TAVOLINO. #MERTENS IN GIRO PER RISTORANTI? SPAZZATURA MEDIAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Grassani “Mertens Koulibaly levaje 'e castagne dô ffuoco, Allan 'e corza e ccegna ilnapolista