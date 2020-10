Finta aggressione omofoba? Iconize interviene dopo le nuove accuse di Soleil Sorge (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Picchiato in strada perché gay”, in questo modo veniva titolato il collegamento di Barbara d’Urso con Iconize. Durante Pomeriggio 5, la conduttrice da sempre molto vicina alle tematiche LGBT, aveva raccontato la disavventura dell’influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Finta aggressione omofoba? Iconize interviene A quanto pare Iconize, non avrebbe ricevuto alcun pugno in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Picchiato in strada perché gay”, in questo modo veniva titolato il collegamento di Barbara d’Urso con. Durante Pomeriggio 5, la conduttrice da sempre molto vicina alle tematiche LGBT, aveva raccontato la disavventura dell’influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi.A quanto pare, non avrebbe ricevuto alcun pugno in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo che l’ormai ex amica Soleil Sorge ha detto di sapere che Iconize ha finto di essere stato aggredito per strada lo scorso maggio, quest’ultimo, di professione influencer, ha messo in pausa i suoi ...

