Dybala, un problema gastrointestinale ferma la Joya con la Selección (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un problema grastrointestinale dell'ultimo minuto ha fermato Paulo Dybala questa notte. La Joya, per come comunicato dalla federazione del suo paese, non ha preso parte ad Argentina-Ecuador, match valido per le qualificazioni ai Mondiali deciso da un rigore di Leo Messi. Al suo posto è entrato in lista Simeone. Foto: alentandooo.com.ar L'articolo Dybala, un problema gastrointestinale ferma la Joya con la Selección proviene da Alfredo Pedullà.

