Cultura | Gibelli | “Go 2025” è candidatura forte che unisce comunità

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Trieste, 9 ott – “Quella di Nova Gorica e Gorizia è unae di per sé già vincente, perché simbolo dell’unione di due comunità che hanno vissuto senza tensioni, sempre in armonia e in un clima di fattiva collaborazione, superando i limiti geografici posti dalla linea di confine”. Lo ha detto l’assessore regionale allaTizianache oggi ha partecipato all’iniziativa di rilancio delladelle due città a capitale europea della2025. All’evento, organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia nell’ambito delle manifestazioni legate alla regata velica Barcolana, hanno preso parte il presidente della Ccia Venezia Giulia Antonio Paoletti, il ...

