Corruzione e abuso d’ufficio | come agiva la rete del sindaco Cariello

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della procura della Repubblica disponendo misure cautelari nei confronti deldi Eboli, nonché assessore all’urbanistica, Massimo, e di altri quattro indagati: Giuseppe Barrella: responsabile dell’area P.O. Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Eboli Francesco Sorrentino: direttore del settore “Area Amministrativa” del Comune di Cava de’ Tirreni nonché componente della commissione del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 10 unitò di istruttore direttivo amministrativo indetto dal Comune di Cava de’ Tirreni e direttore generale del consorzio farmaceutico di Salerno Annamaria Sasso: ...

LEGGI ANCHE: Arrestato il sindaco di Favignana: multe a chi non lo aveva votato L’accusa, come detto, è quella di corruzione a cui si aggiungono i reati di rivelazioni di segreto d’ufficio, falso ...L’accusa, come detto, è quella di corruzione a cui si aggiungono i reati di rivelazioni di segreto d’ufficio, falso ideologico e abuso d’ufficio. La Guardia di finanza ora dovrà fare chiarezza in ...