"Cibo è pace, il Nobel ha un senso enorme". Intervista a Oscar Farinetti (Di venerdì 9 ottobre 2020) "La prima regola per creare armonia sulla Terra è che ci sia Cibo per tutti: più c'è Cibo per tutti, meno c'è guerra, è una regola basilare. Possiamo vivere senza fare tante cose, persino senza vestirci, ma non possiamo vivere senza Cibo. è la base di tutto. Per questo trovo che l'assegnazione del Nobel per la pace al World Food Programme sia un'idea geniale, una scelta di un'intelligenza bestiale". Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, commenta così il Nobel per la pace assegnato al World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che lotta contro la fame nel mondo.

