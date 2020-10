Athletic Bilbao: Berchiche positivo al Coronavirus, è asintomatico (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Athletic Bilbao dovrà fare a meno di Yuri Berchiche, esterno difensivo basco al centro del progetto del club iberico, affetto da Coronavirus. La positività al Covid-19 del difensore mancino è stata constatata nella mattinata del 9 ottobre, per poi essere divulgata dallo stesso Berchiche tramite i social network. Il professionista ha annunciato di non presentare alcun sintomo del virus e di trovarsi in quarantena, la quale dovrà esser rispettata per un periodo pari a 14 giorni, come da norma. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’dovrà fare a meno di Yuri, esterno difensivo basco al centro del progetto del club iberico, affetto da. La positività al Covid-19 del difensore mancino è stata constatata nella mattinata del 9 ottobre, per poi essere divulgata dallo stessotramite i social network. Il professionista ha annunciato di non presentare alcun sintomo del virus e di trovarsi in quarantena, la quale dovrà esser rispettata per un periodo pari a 14 giorni, come da norma.

MatteoPedrosi : @yuri_tasca Berenguer è stato ceduto all’Athletic Bilbao ?? - mr_myro : @MirianaMirio @AndrewMari1988 @mimlep @matteodesant Guarda maglie Liverpool, Athletic Bilbao, Celtic e Porto ?? - Spiralwavemood : RT @Mzucchiatti95: Dopo Liverpool, Porto e Athletic Bilbao, possibile esordio per la New Balance in Serie A. Commento tecnico: si gode. h… - mr_myro : @mimlep @AndrewMari1988 @matteodesant Tra l'altro NB maglie del Liverpool campione di tutto E anche Athletic Bilbao molto bella - Mzucchiatti95 : Dopo Liverpool, Porto e Athletic Bilbao, possibile esordio per la New Balance in Serie A. Commento tecnico: si go… -