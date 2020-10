Anticipazioni Daydreamer 11 ottobre | Can finisce in prigione!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 ottobre 2020)Dadreamer 11: domenica ci aspetta una puntata drammatica. Infatti Can finirà in prigione a causa di Enzo Fabri: ecco perché.11: Can si reca nell’azienda di Fabri per cedere le quote Irritato dal comportamento di Enzo Fabri nei confronti di Sanem, Can decide di affrontare faccia a faccia il manager francese di origine italiana, andando a trovarlo nella sua azienda. Vuole che ceda le quote della “Fikri Harika” che aveva acquistato e si tolga dai piedi. Tuttavia Fabri non ci pensa minimamente e Can s’infuria, arrivando a picchiarlo.11: Enzo fa finire Can dietro le sbarre L’imprenditore straniero, che vuole liberarsi di Can ...