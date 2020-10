Andrea Zelletta GF Vip | polemiche per le sue frasi volgari sulle donne

(Di venerdì 9 ottobre 2020) NewsGF Vip, l’ex tronista rivolge delle battute squallide a Matilde Brandi ed alle altre ‘mamme’ presenti nella casa. È bufera su. L’ex tronista di ‘Uomini e’, uscito dal programma dopo avere trovato l’amore con Natalia Paragoni, si sta distinguendo in negativo per delle uscite decisamente poco felici con alcune … L'articoloGF Vipper le sueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

arvthood : RT @impasticcata: andrea zelletta quando in puntata vede clip dedicate ad altri concorrenti #gfvip - blogtivvu : Andrea Zelletta e quelle frasi volgari al #GFVip: “Matilde Brandi? Vedi il pisell*!” - VIDEO - Bebbe___ : RT @Novella_2000: La battuta di Andrea Zelletta a Matilde Brandi che fa sognare i fan (ma farà infuriare Natalia) (VIDEO) #gfvip https://t.… - Teamgufisaccen1 : RT @Novella_2000: La battutaccia (volgare) di Andrea Zelletta che sta facendo discutere: “Vedi il pi**llo” (VIDEO) #gfvip - Novella_2000 : La battutaccia (volgare) di Andrea Zelletta che sta facendo discutere: “Vedi il pi**llo” (VIDEO) #gfvip -

“Vieni qua Matilde, che non ti faccio sentire più mamma” esclama con tono malizioso Andrea Zelletta. In serata, durante la festa in giardino, l’ex tronista diventa ancora più esagerato. Insieme ad ...Subito dopo anche Andrea Zelletta ha ammesso ai compagni del Grande Fratello Vip di aver avuto il virus. L’ex tronista ha dichiarato di averlo avuto mesi prima e di aver perso il gusto e l ...