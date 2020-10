"Aggiustamenti di rotta". Il membro del Cts dalla Gruber: il lockdown "domestico" | Video (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Il trend dei contagi richiede Aggiustamenti di rotta". Il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Cts, il comitato tecnico-scientifico che collabora con il governo alla gestione dell'emergenza, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo anticipa i "suggerimenti" che arriveranno a Palazzo Chigi. "Si deve andare nella direzione di ridurre al massimo il rischio di trasmissione tra le persone - spiega il professor Richeldi -: tra questi è l'uso delle mascherine all'aperto e il divieto di occasioni sociali che possano portare agli assembramenti". Non solo i locali e gli eventi pubblici: Richeldi si riferisce anche alle "feste private", richiamandosi alla "responsabilità individuale" perché "la stragrande maggioranza dei contagi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Il trend dei contagi richiededi". Il professor Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma edel Cts, il comitato tecnico-scientifico che collabora con il governo alla gestione dell'emergenza, ospite di Lillia Otto e mezzo anticipa i "suggerimenti" che arriveranno a Palazzo Chigi. "Si deve andare nella direzione di ridurre al massimo il rischio di trasmissione tra le persone - spiega il professor Richeldi -: tra questi è l'uso delle mascherine all'aperto e il divieto di occasioni sociali che possano portare agli assembramenti". Non solo i locali e gli eventi pubblici: Richeldi si riferisce anche alle "feste private", richiamandosi alla "responsabilità individuale" perché "la stragrande maggioranza dei contagi ...

carseri : RT @valy_s: #Richeldi CTS“ da 10 sett un aumento che richiede un AGGIUSTAMENTI DI ROTTA anche se dobbiamo dire che non c’è ALCUNA pressione… - Antonel23399615 : RT @valy_s: #Richeldi CTS“ da 10 sett un aumento che richiede un AGGIUSTAMENTI DI ROTTA anche se dobbiamo dire che non c’è ALCUNA pressione… - SebastianTano90 : RT @valy_s: #Richeldi CTS“ da 10 sett un aumento che richiede un AGGIUSTAMENTI DI ROTTA anche se dobbiamo dire che non c’è ALCUNA pressione… - bianca_caimi : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi: 'Il trend richiede aggiustamenti di rotta: l'uso delle mascherine all'aperto e divi… - GhostdogRunner : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi: 'Il trend richiede aggiustamenti di rotta: l'uso delle mascherine all'aperto e divi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiustamenti rotta Coronavirus, il prof. Richeldi: "Il trend dei contagi richiede aggiustamenti di rotta" La7 Le strane voci (falsissime) sulla chiusura per Covid di alcuni istituti superiori della città

NARDO' - C'è il sospetto, persino, che siano state messe ad arte in giro (da alcuni studenti) per non addare a scuola. Stanno circolando voci di un caso Covid. Sono strumentalizzazioni di qualche altr ...

Le strane voci (falsissime) sulla chiusura per Covi di alcuni istituti superiori della città

NARDO' - C'è il sospetto, persino, che siano state messe ad arte in giro (da alcuni studenti) per non addare a scuola. Stanno circolando voci di un caso Covid. Sono strumentalizzazioni di qualche altr ...

NARDO' - C'è il sospetto, persino, che siano state messe ad arte in giro (da alcuni studenti) per non addare a scuola. Stanno circolando voci di un caso Covid. Sono strumentalizzazioni di qualche altr ...NARDO' - C'è il sospetto, persino, che siano state messe ad arte in giro (da alcuni studenti) per non addare a scuola. Stanno circolando voci di un caso Covid. Sono strumentalizzazioni di qualche altr ...