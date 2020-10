Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’infiammazione cervicale è un disturbo molto diffuso e fastidioso. Interessa il collo e la parte alta della schiena. Provoca in particolare dolori alla zona della nuca e delle spalle come rigidità, formicolii e sensazione di intorpidimento. A volte può essere accompagnato anche da mal di testa, nausea e in alcuni casi, vertigini. Conosciuta anche come cervicalgia, può avere diverse cause. «Una delle più frequenti è l’assunzione di posture sbagliate nella vita quotidiana, per esempio quando si sta seduti davanti al computer o con la testa piegata sullo smartphone oppure si dorme» dice Gabriele Benedetti, fisioterapista e osteopata che affronta l’argomento nel suo libro La schiena felice con il metodo Benedetti (Vallardi, 15,90 euro). «In alcuni casi il disturbo può essere favorito dai colpi d’aria che irrigidiscono i muscoli e provocano contratture, dallo stress e dalle le tensioni emotive e infine, da malattie come l’artrosi» aggiunge l’esperto, che qui suggerisce 6 esercizi per la cervicale infiammata che contrastano il dolore e aiutano a stare meglio.