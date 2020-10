X Factor 2020, assegnazione categorie-giudici: i giovani a Emma e Hell Raton (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emma - X Factor 2020 X Factor 2020 è entrato nella fase Bootcamp, in cui ciascun giudice scopre le squadra che dovrà formare e poi guidare al Live Show. Tra Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika ha inizio, di fatto, la sfida. Ecco le accoppiate giudice-categoria, comunicate ai diretti interessati dal conduttore Alessandro Cattelan. X Factor 2020: l’assegnazione delle categorie ai giudici Le due novità di X Factor, Emma e Hell Raton, avranno il compito di portare in alto le due categorie 16-24 anni. Alla cantante vanno gli under uomo, al rapper le under ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Xè entrato nella fase Bootcamp, in cui ciascun giudice scopre le squadra che dovrà formare e poi guidare al Live Show. Tra, Manuel Agnelli e Mika ha inizio, di fatto, la sfida. Ecco le accoppiate giudice-categoria, comunicate ai diretti interessati dal conduttore Alessandro Cattelan. X: l’delleaiLe due novità di X, avranno il compito di portare in alto le due16-24 anni. Alla cantante vanno gli under uomo, al rapper le under ...

XFactor_Italia : Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di… - XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - dituttounpop : L'esibizione di #BeaLambe ai Bootcamp di #XF2020 stupisce #HellRaton e non solo - fabiofabbretti : #XF2020, assegnazione categorie-giudici: i giovani a Emma e Hell Raton - zazoomblog : X Factor 2020: Manuel Agnelli torna con i Gruppi. A Emma gli Under Uomini Hell le Under Donne Mika gli Over -… -