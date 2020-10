Vittorio Alfieri | l’inquieto romantico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020)nasce ad Asti il 16 gennaio del 1749. Di nobili origini e virtù,scopre ben presto la condizione di disagio e irrequietezza che lo portano a viaggiare in quel che si soleva definire Grand Tour. Nonostantesia stato uno degli autori più stimati ed apprezzati a suo tempo o nell’ambiente accademico odierno, oggi la sua fama, per lo più, si riduce a mero ricordo di letteratura italiana da liceo.photoedit:webUn vero peccato per un grande drammaturgo e tragediografo quale è stato.: tra romanticismo e illuminismonasce in un periodo di snodo del ...