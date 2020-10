Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Susan Farmer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il giorno 13 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Susan Farmer. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a un peso molto elevato ha dovuto fare i conti anche con problemi neurali che le hanno causato il blocco dell’uso delle gambe, anche se poi si è ripresa. Un compito veramente difficilissimo Vite al limite – Susan Farmer Susan, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 37 anni, vive a Eddy, Texas, e pesa ben 276 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il giorno 13 luglio 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 3 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre a un peso molto elevato ha dovuto fare i conti anche con problemi neurali che le hanno causato il blocco dell’uso delle gambe, anche se poi si è ripresa. Un compito veramente difficilissimoal, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 37 anni, vive a Eddy, Texas, e pesa ben 276 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ...

VincenzoAva92 : Sì Netflix è certamente figo ma volete mettere guardare Vite al limite a quest'ora. - andreastefani5 : @matteosalvinimi @BrunoVespa @RaiPortaaPorta Seee...!! C’è vite al limite su real time!! - katiafrizzi : Sto guardando vite al limite. Come sono messa? Mi sento sempre meglio vicino a persone che hanno problemi e che lottano per farcela. - pptoopptoopp : @Open_gol Ma avete chiesto a Puente? O era su vite al limite ?? - italiaserait : Vite al limite, oggi 7 Ottobre 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Vite Al Limite: che fine ha fatto e come sta Lindsey Witte oggi? Tvblog Giro di vite sulla velocità: sulla provinciale dei Colli si andrà ai 60 e 70 all’ora

nuovo giro di vite per i conducenti che percorrono la strada provinciale 19 Dei Colli, nel tratto che si estende nei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio. La Provincia ha istituito il limite ...

Cosa va in onda stasera in tv?

Ampia scelta nella serata televisiva di stasera, mercoledì 7 ottobre, tra calcio, viaggi nei sentimenti, grande cinema, attualità e cronaca nera. Vediamo nel dettaglio la programmazione di stasera. Gr ...

nuovo giro di vite per i conducenti che percorrono la strada provinciale 19 Dei Colli, nel tratto che si estende nei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio. La Provincia ha istituito il limite ...Ampia scelta nella serata televisiva di stasera, mercoledì 7 ottobre, tra calcio, viaggi nei sentimenti, grande cinema, attualità e cronaca nera. Vediamo nel dettaglio la programmazione di stasera. Gr ...