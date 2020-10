Usa 2020, Cnn: Harris vince 59 a 38 su Pence (Di giovedì 8 ottobre 2020) La senatrice Kamala Harris batte con un ampio margine il vice presidente Mike Pence: almeno questo è il verdetto degli elettori, secondo un sondaggio della Cnn, sul duello tv tenuto ieri sera negli Usa tra i due aspiranti alla vice presidenza americana: circa sei elettori su 10 (il 59%) hanno detto che Harris ha avuto la meglio, contro il 38% secondo cui è stato Pence a prevalere.I risultati riflettono le aspettative della vigilia, quando il 61% degli elettori si diceva sicuro che Harris avrebbe vinto, contro il 36% che invece puntava su Pence. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) La senatrice Kamalabatte con un ampio margine il vice presidente Mike: almeno questo è il verdetto degli elettori, secondo un sondaggio della Cnn, sul duello tv tenuto ieri sera negli Usa tra i due aspiranti alla vice presidenza americana: circa sei elettori su 10 (il 59%) hanno detto cheha avuto la meglio, contro il 38% secondo cui è statoa prevalere.I risultati riflettono le aspettative della vigilia, quando il 61% degli elettori si diceva sicuro cheavrebbe vinto, contro il 36% che invece puntava su

