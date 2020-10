The Social Network: Aaron Sorkin dice sì al sequel, ma solo a una condizione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aaron Sorkin è disposto a scrivere la sceneggiatura di The Social Network 2, sequel del film diretto da David Fincher, ma a una sola condizione. Aaron Sorkin ha confermato di voler scrivere The Social Network 2, sequel del film del 2010 da lui sceneggiato e diretto da David Fincher. Proprio il ritorno del regista rappresenta l'unica condizione alla quale Sorkin firmerebbe per realizzare l'opera. Dieci anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di The Social Network: un decennio durante il quale il mondo dei Social, in particolare quello di Facebook, è cambiato rapidamente, tra evoluzione e involuzione, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)è disposto a scrivere la sceneggiatura di The2,del film diretto da David Fincher, ma a una solaha confermato di voler scrivere The2,del film del 2010 da lui sceneggiato e diretto da David Fincher. Proprio il ritorno del regista rappresenta l'unicaalla qualefirmerebbe per realizzare l'opera. Dieci anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di The: un decennio durante il quale il mondo dei, in particolare quello di Facebook, è cambiato rapidamente, tra evoluzione e involuzione, ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - fedkukso : Facebook le contesta a 'The Social Dilemma' - SkySportNBA : NBA, 'The Last Air Dance': Flavio Tranquillo e Federico Buffa raccontano il loro Jordan - Mt_social : RT @giroditalia: The beauties of 2020 Giro d'Italia. Stage 6: Castrovillari - Matera. | Le bellezze del Giro d'Italia 2020. Tappa 6: Castro… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Social Network: Aaron Sorkin dice sì al sequel, ma solo a una condizione -