Spazio | Successo per l' ultimo test del motore P120C di Ariane 6 e Vega-C

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - Terzo tiro al banco di successo per la qualificazione finale del motore a solido P120C che andrà ad equipaggiare i lanciatori europei Ariane 6 e Vega-C. L'Agenzia Spaziale ...

