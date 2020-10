Serie B, il Pordenone di Tesser riuscirà a migliorarsi? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altro giro, altra corsa. Il Pordenone ci riprova: i ragazzi di Attilio Tesser vogliono dimostrare che la straordinaria stagione disputata lo scorso anno non è stata soltanto un fuoco di paglia. Quarto posto a quota 58 punti. Una semifinale dei play-off in cui i Ramarri sono stati eliminati nel doppio confronto contro il Frosinone, ma ne sono usciti a testa altissima. Un epilogo al di sopra delle aspettative per la Cenerentola dello scorso campionato cadetto. E la domanda ora sorge spontanea: i Neroverdi riusciranno a ripetersi? La risposta potrebbe arrivare dal mercato: colpi importanti, alcune scommesse, qualche cessione che potrebbe influire in modo negativo. Ecco chi saranno i nuovi protagonisti di questa nuova avventura del Pordenone. Getty Images – Il tecnico Attilio Tesser.I nuovi rinforzi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altro giro, altra corsa. Ilci riprova: i ragazzi di Attiliovogliono dimostrare che la straordinaria stagione disputata lo scorso anno non è stata soltanto un fuoco di paglia. Quarto posto a quota 58 punti. Una semifinale dei play-off in cui i Ramarri sono stati eliminati nel doppio confronto contro il Frosinone, ma ne sono usciti a testa altissima. Un epilogo al di sopra delle aspettative per la Cenerentola dello scorso campionato cadetto. E la domanda ora sorge spontanea: i Neroverdi riusciranno a ripetersi? La risposta potrebbe arrivare dal mercato: colpi importanti, alcune scommesse, qualche cessione che potrebbe influire in modo negativo. Ecco chi saranno i nuovi protagonisti di questa nuova avventura del. Getty Images – Il tecnico Attilio.I nuovi rinforzi di ...

s_progetto : Con grande orgoglio rendiamo noto la nomina di mister D’Alessandro a nuovo allenatore della prima squadra. Allenato… - tuttofrosinone : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Obi. Ammenda per il Pordenone - tuttofrosinone : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Obi. Ammenda per il Pordenone - sportli26181512 : #SerieB, due giornate di squalifica per Obi del Chievo: Ammenda di 5.000 euro per il Pordenone… - TUTTOB1 : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Obi. Ammenda per il Pordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pordenone Il Pordenone si prende il ruolo di mina vagante

PORDENONE. Il mercato si è concluso ... È quindi giunto il momento di analizzare le venti squadre del campionato di serie B e come si posizionano in un’ipotetica griglia stile Formula 1.

Ascoli Calcio, fissati orari e date delle gare dal 4° al 7° turno. Sfida alla Reggiana in notturna

Ascoli Calcio, fissati orari e date delle gare dal 4° al 7° turno. Sfida alla Reggiana in notturna - picenotime.it - IT ...

PORDENONE. Il mercato si è concluso ... È quindi giunto il momento di analizzare le venti squadre del campionato di serie B e come si posizionano in un’ipotetica griglia stile Formula 1.Ascoli Calcio, fissati orari e date delle gare dal 4° al 7° turno. Sfida alla Reggiana in notturna - picenotime.it - IT ...