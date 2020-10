Secondo i sondaggi, Fratelli d'Italia è il terzo partito dopo Lega e Pd (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Alla fine è arrivato il sorpasso: sul filo, ma c'è un nuovo partito in terza posizione ed è Fratelli d'Italia che con il 16,0% (nuovo record) scalza dal podio il Movimento 5 Stelle (15,9%). Da segnalare anche la buona performance del PD, forse a causa dell'entusiasmo sull'onda della vittoria (percepita?) alle ultime elezioni Regionali e Comunali. Ora solo 3,4 punti dividono il partito di Zingaretti dalla prima posizione detenuta dalla Lega di Salvini. Supermedia liste Lega 24,3 (-0,9) PD 20,9 (+0,7) FDI 16,0 (+1,0) M5S 15,9 (+0,1) Forza Italia 6,6 (-0,5) Italia Viva 3,0 (=) Azione 2,9 (-0,2) La Sinistra 2,9 (-0,7) +Europa 1,8 (-0,1) Verdi 1,6 (+0,1) Supermedia aree ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Alla fine; arrivato il sorpasso: sul filo, ma c'; un nuovoin terza posizione edd'che con il 16,0% (nuovo record) scalza dal podio il Movimento 5 Stelle (15,9%). Da segnalare anche la buona performance del PD, forse a causa dell'entusiasmo sull'onda della vittoria (percepita?) alle ultime elezioni Regionali e Comunali. Ora solo 3,4 punti dividono ildi Zingaretti dalla prima posizione detenuta dalladi Salvini. Supermedia liste24,3 (-0,9) PD 20,9 (+0,7) FDI 16,0 (+1,0) M5S 15,9 (+0,1) Forza6,6 (-0,5)Viva 3,0 (=) Azione 2,9 (-0,2) La Sinistra 2,9 (-0,7) +Europa 1,8 (-0,1) Verdi 1,6 (+0,1) Supermedia aree ...

