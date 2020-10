Salvini sminuisce la recente nomina di Giorgia Meloni in Europa: “Parliamo sempre di opposizione” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un ruolo di prestigio quello ottenuto di recente da Giorgia Meloni in Europa, ma a quanto pare non per Matteo Salvini, visto che il leader della Lega ha rilasciato alcune dichiarazioni per certi aspetti sorprendenti, in giornata, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Dopo aver avuto posizioni simili a proposito del recente referendum, come vi abbiamo riportato poche settimane fa, oggi si torna a parlare della nomina per la segretaria di Fratelli d’Italia. Cosa ha detto Salvini sul nuovo incarico per Giorgia Meloni in Europa Stiamo parlando della del ruolo ottenuto dalla stessa Giorgia Meloni alla guida del partito europeo dei ... Leggi su bufale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un ruolo di prestigio quello ottenuto didain, ma a quanto pare non per Matteo, visto che il leader della Lega ha rilasciato alcune dichiarazioni per certi aspetti sorprendenti, in giornata, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Dopo aver avuto posizioni simili a proposito delreferendum, come vi abbiamo riportato poche settimane fa, oggi si torna a parlare dellaper la segretaria di Fratelli d’Italia. Cosa ha dettosul nuovo incarico perinStiamo parlando della del ruolo ottenuto dalla stessaalla guida del partito europeo dei ...

