Roma, crolla ponte ciclopedonale: era stato colpito da un camion. Le immagini (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tragedia sfiorata a Roma: un camion con la gru alzata ha urtato un ponte ciclopedonale all’altezza dello svincolo Laurentina-Autostrada Roma-Fiumicino, provocandone il crollo. La strada è stata bloccata al traffico delle auto dopo che per alcuni minuti gli automobilisti avevano continuato a passare nonostante il pericolo. Il funzionario della polizia locale Danilo Davitti ha spiegato: “Un autocarro superiore ai 35 quintali ha urtato il ponte causandone la parziale rottura, rendendolo inutilizzabile. Per fortuna non ci sono feriti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tragedia sfiorata a: uncon la gru alzata ha urtato unall’altezza dello svincolo Laurentina-Autostrada-Fiumicino, provocandone il crollo. La strada è stata bloccata al traffico delle auto dopo che per alcuni minuti gli automobilisti avevano continuato a passare nonostante il pericolo. Il funzionario della polizia locale Danilo Davitti ha spiegato: “Un autocarro superiore ai 35 quintali ha urtato ilcausandone la parziale rottura, rendendolo inutilizzabile. Per fortuna non ci sono feriti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Roma, crolla ponte ciclabile in zona Eur: nessun ferito - Agenzia_Ansa : Crolla #ponte ciclabile a #Roma, nessun ferito #ANSA - RaiNews : Tragedia sfiorata questa mattina Roma sulla via Laurentina dove è crollato parte del ponte, in legno, della pista c… - clikservernet : Roma, crolla ponte ciclopedonale: era stato colpito da un camion. Le immagini - Noovyis : (Roma, crolla ponte ciclopedonale: era stato colpito da un camion. Le immagini) Playhitmusic - -