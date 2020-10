Pera ad Huffpost | Salvini deve raccogliere l' eredità di Berlusconi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “L’Europa c’è e dobbiamo farci i conti, ma le istituzioni che non funzionano vanno cambiate”. Tutto è cominciato nel dicembre 2019, a un convegno organizzato all’Hotel Minerva di Roma, a due passi dal Parlamento, intitolato: “La conferenza delle idee del centrodestra”. Tra i relatori c’erano le capigruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, l’ex ministro Enzo Moavero, l’ex sottosegretario Carlo Malinconico, un parterre di politici e tecnici. Ad aprire i lavori fu la lectio magistralis di Macello, toscano di Lucca, studioso delle radici cristiane come di Popper, filosofo e docente universitario, senatore forzista per quattro legislature culminate con la presidenza del Senato. A chiudere il pomeriggio, Matteoche, un po’ a sorpresa, se ne ...