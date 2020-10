Paura per Ferrero, minacce al presidente della Samp: “temo per i miei figli” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Momenti di grande tensione in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si è rivolto alla Questura di Roma per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una serie di minacce ricevute: “Ti facciamo fuori, guardati le spalle”, “Ti ammazziamo”. Al suo indirizzo sono stati inviati anche dei proiettili. La situazione è degenerata dopo l’ultima stagione che non è stata entusiasmante, ma soprattutto dopo i tentativi falliti di cessione della società. “Ho Paura per i miei figli, solo questo” ha commentato il numero uno del club. La contestazione ormai va avanti da tempo. “Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada – le sue parole all’Adnkronos -. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Momenti di grande tensione in casadoria. Ilblucerchiato Massimosi è rivolto alla Questura di Roma per sporgere una denuncia contro ignoti dopo una serie diricevute: “Ti facciamo fuori, guardati le spalle”, “Ti ammazziamo”. Al suo indirizzo sono stati inviati anche dei proiettili. La situazione è degenerata dopo l’ultima stagione che non è stata entusiasmante, ma soprattutto dopo i tentativi falliti di cessionesocietà. “Hoper ifigli, solo questo” ha commentato il numero uno del club. La contestazione ormai va avanti da tempo. “Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada – le sue parole all’Adnkronos -. ...

LegaSalvini : PAURA PER VITTORIO BRUMOTTI: 'ACCOLTO' DAGLI SPACCIATORI DI ROMA CON PUGNI E SPUTI, IL VIDEO DA BRIVIDI - myrtamerlino : 3.678 nuovi casi, 1000 più di ieri. Mai così tanti dal 16 aprile. E cresce anche il rapporto tamponi/casi, ormai vi… - Radio3tweet : Tra diavoli, fantasmi e gatti neri nascondeva la sua paura del buio. Certe notti, per la strada, i ragazzi lo inseg… - nonmipare : RT @Moonlightshad1: Ho visto un monumentale Professor #Galli dire finalmente che una pandemia non può diventare l’occasione per salvaguarda… - damons_wife_ : @obsessedwasroma eh la tentazione di prenderlo già fatto per paura che il tuo venga male, è sempre presente ?????? -