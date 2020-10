Nuovo Dpcm 7 ottobre 2020 | la mascherina è obbligatoria anche in ufficio?

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Emergenza coronavirus ancora in primo piano giovedì 8 ottobre, ore 21, a Monitor, la trasmissione di approfondimento di Videolina. In Sardegna i numeri sono in crescita e la paura si sposta nei paesi, ...Nella serata di ieri Enrico Mentana si è presentato in onda con la mascherina chirurgica durante l'intervista a Lucia Azzolina.