Milano. Area C: trasporto merci, prosegue la sperimentazione delle deroghe (Di giovedì 8 ottobre 2020) È stata prolungata fino al 30 settembre 2021 la sperimentazione di alcune deroghe al divieto di ingresso in Area C dei veicoli destinati al trasporto merci dalle ore 8.00 alle ore 10.00 da lunedì a venerdì feriali, per alcune categorie di veicoli destinati al trasporto cose. Le deroghe già in vigore sono state estese agli addetti agli ascensori e agli impianti antincendio. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 ottobre 2020) È stata prolungata fino al 30 settembre 2021 ladi alcuneal divieto di ingresso inC dei veicoli destinati aldalle ore 8.00 alle ore 10.00 da lunedì a venerdì feriali, per alcune categorie di veicoli destinati alcose. Legià in vigore sono state estese agli addetti agli ascensori e agli impianti antincendio.

