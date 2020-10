Mercato Juve | non solo Eriksen | Paratici punta Brozovic

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano a muoversi le fila del grande calcio. Nonostante il sipario sia calato sulla sessione diestiva infatti, molte società, tra cui lantus, starebbero continuando a lavorare in vista di futuri rinforzi per Gennaio o, anche, per la prossima stagione, magari strappando qualche preziosa pedina in scadenza a parametro zero. In questa direzione si starebbe procedendo per una pista infuoca che porta dritta in casa Milan, dove il malcontento di una stella rossonera potrebbe spianare la strada a. Un possibile viaggio a Milano fornirebbe al CFO bianconero una ghiotta occasione per discutere con Marotta di possibili trattative. Dopo la voce di un possibile scambio tra Ramsey ed, ecco un’altra clamorosa indiscrezione in merito ad un campione ...