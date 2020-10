Louise Glück, meditazioni metafisiche su sfondi ordinari (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un giardino, un villaggio, un interno domestico: sono questi i mondi ordinari, circoscritti, in cui risuonano, esatte, le parole pronunciate quasi sottovoce da Louise Glück nei suoi brevi versi, intensi oltre l’apparente semplicità. La sua lingua ha la leggerezza del debole vento che spira sul New England nella bella stagione, e insieme la sicurezza di una maestria, semplice e disadorna, ma densa di sentimenti profondi, che portano all’animo umano partendo dalle piccole esperienze quotidiane, da un aneddoto personale o familiare. … Continua L'articolo Louise Glück, meditazioni metafisiche su sfondi ordinari proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un giardino, un villaggio, un interno domestico: sono questi i mondi, circoscritti, in cui risuonano, esatte, le parole pronunciate quasi sottovoce daGlück nei suoi brevi versi, intensi oltre l’apparente semplicità. La sua lingua ha la leggerezza del debole vento che spira sul New England nella bella stagione, e insieme la sicurezza di una maestria, semplice e disadorna, ma densa di sentimenti profondi, che portano all’animo umano partendo dalle piccole esperienze quotidiane, da un aneddoto personale o familiare. … Continua L'articoloGlück,suproviene da il manifesto.

Einaudieditore : In italiano al momento è disponibile un solo libro di Louise Glück, Averno, pubblicato da Dante & Descartes. #TotoNobel - Einaudieditore : Nel 2006 avevamo pubblicato un'antologia intitolata Nuovi poeti americani. Tra gli autori c'era anche la vincitrice… - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - forestale82 : RT @FrancescaSbard1: 'Eppure la tua voce mi raggiunge sempre. E io rispondo costantemente, la mia collera passa come passa l’inverno. La mi… - ubikfoggia : RT @fguglieri: Cos’erano le navi greche in fiamme rispetto al suo lutto? Nella tenda, Achille piangeva con tutto il suo essere e gli dèi v… -