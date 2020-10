La decisione del GF Vip ‘sconvolge’ la Casa: c’è chi non la prende affatto bene (Di giovedì 8 ottobre 2020) Grossa novità al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore è arrivato un comunicato ufficiale della produzione che riguarda però solo alcuni dei concorrenti di questa quinta edizione. Gli autori del reality hanno fatto sapere di aver preso una importante decisione alla luce della delicata situazione in Italia legata al coronavirus e hanno consegnato una busta a Pierpaolo Pretelli affinché informasse il resto della Casa. Di cosa si tratta? Chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dal bunker di Cinecittà tutto stia andando per il verso giusto. Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno “figli piccoli” avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi ma un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Grossa novità al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore è arrivato un comunicato ufficiale della produzione che riguarda però solo alcuni dei concorrenti di questa quinta edizione. Gli autori del reality hanno fatto sapere di aver preso una importantealla luce della delicata situazione in Italia legata al coronavirus e hanno consegnato una busta a Pierpaolo Pretelli affinché informasse il resto della. Di cosa si tratta? Chi è mamma o papà avrà il permesso di sentire i figli al telefono, in modo tale da accertarsi che fuori dal bunker di Cinecittà tutto stia andando per il verso giusto. Il Grande Fratello ha spiegato che coloro che hanno “figli piccoli” avranno modo di sentirli al telefono molto presto, giusto il tempo di risolvere alcuni dettagli organizzativi ma un ...

capuanogio : Tanto per far capire il peso della decisione della ASL di #Napoli, la quarantena per 14 giorni disposta per i calci… - AAlciato : Decisione del Comitato Esecutivo Uefa: qualora le leggi locali lo permettano, le competizioni Uefa si potranno gioc… - FontanaPres : @matteosalvinimi è in questo momento al Tribunale di Catania per aver difeso i confini del Paese. Siamo in attesa d… - TeoFraLiberto : #WonderWoman1984 uscirà nelle sale e sono felice che la @wbpictures, insieme ai realizzatori del #film, abbiano pre… - DLunite : RT @VS_GIFS: D: 'Siete stati voi a dire al Napoli di non partire o è stata una decisione del Napoli?' R [Direttore dell'Asl Napoli Nord 2]… -