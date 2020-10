Juventus | Danilo esulta | “Pirlo come Tite | il futuro…”

(Di giovedì 8 ottobre 2020)parla dal ritiro della Nazionale brasiliana ed elogia il lavoro di Andrea Pirlo dopo le prime settimane in panchina alla. Con l’arrivo del nuovo tecnico, l’ex Manchester City sta vivendo una nuova fase della sua carriera: il rendimento a livello personale sembra migliorare a vista d’occhio rispetto a quello durante la gestione Sarri e anche il nuovo ruolo cucitogli addosso dal Maestro pare dare i suoi frutti. La scelta di puntare sull’ex centrocampistaallenatore per la stagione 2020/21 sembra dunque convincere il difensore, che ha così parlato ai microfoni dei media presenti durante un’intervista rilasciata in verdeoro: “In carriera ho avuto modo di lavorare con grandi tecnici, sto imparando a conoscere il modo di operare di Pirlo ma dopo soli due mesi posso dire che mi ...

Buffon e Demiral avevano infatti lasciato il JHotel per proseguire la quarantena nelle rispettive dimore, mentre Cristiano Ronaldo, Danilo, Bentancur, e Cuadrado, si erano uniti alle rispettive nazion ...Il secondo giro di tamponi in casa Juventus hanno dato esito negativo. Multa in arrivo per i sette giocatori che hanno violato la "bolla" ...