Johnny Depp: "Gli eventi live? non so come saranno dopo la piaga del Covid" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Johnny Depp, ospite dello Zurich Film Festival, ha ammesso di non avere idea di come potrebbero svolgersi gli eventi live dopo la piaga del Covid. Johnny Depp ha ammesso che gli manca suonare dal vivo ed ha dichiarato di non riuscire ad immaginare come potrebbero svolgersi gli eventi live, soprattutto quelli musicali o sportivi, dopo quella che lui stesso ha definito come la piaga del Covid. Johnny Depp, che nel fine settimana ha partecipato allo Zurich Film Festival, ha dichiarato che gli manca molto esibirsi con la sua band, attualmente ferma a causa delle restrizioni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020), ospite dello Zurich Film Festival, ha ammesso di non avere idea dipotrebbero svolgersi gliladelha ammesso che gli manca suonare dal vivo ed ha dichiarato di non riuscire ad immaginarepotrebbero svolgersi gli, soprattutto quelli musicali o sportivi,quella che lui stesso ha definitoladel, che nel fine settimana ha partecipato allo Zurich Film Festival, ha dichiarato che gli manca molto esibirsi con la sua band, attualmente ferma a causa delle restrizioni ...

_gior5_ : Ogni tanto ho bisogno di far ricordare a tutti che il mio cuore appartiene a Johnny Depp e a Johnny Depp soltanto. - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Johnny Depp vive per i figli: 'Sono il motivo per cui mi alzo la mattina' - sfiorata82 : RT @badtasteit: #JohnnyDepp ricorda il 'terrore' provato dalla Disney per il suo Jack Sparrow e parla degli esordi con Cry Baby https://t.c… - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: L'attore ha svelato quali sono i registi italiani che apprezza di più ???? #JohnnyDepp - ParamountItalia : L'attore ha svelato quali sono i registi italiani che apprezza di più ???? #JohnnyDepp -