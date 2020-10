Inter, ansia per Skriniar: possibile isolamento in Slovacchia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Inter in ansi per Milan Skriniar che potrebbe passare l’isolamento in Slovacchia se dovesse risultare nuovamente positivo al coronavirus. L’Inter attende i risultati del secondo tampone a cui si sottoporrà nella giornata di oggi Milan Skriniar, che ieri è risultato positivo al coronavirus. Se la positività venisse confermata, Corriere della Sera segnala che Skriniar non potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale e quindi dovrebbe svolgere il seguente periodo di isolamento in Slovacchia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)in ansi per Milanche potrebbe passare l’inse dovesse risultare nuovamente positivo al coronavirus. L’attende i risultati del secondo tampone a cui si sottoporrà nella giornata di oggi Milan, che ieri è risultato positivo al coronavirus. Se la positività venisse confermata, Corriere della Sera segnala chenon potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale e quindi dovrebbe svolgere il seguente periodo diin. Leggi su Calcionews24.com

Accadde Oggi – 8 ottobre 1950, Inter-Napoli 4-3: doppietta di Lorenzi, gol e spettacolo a San Siro

Pronti via e la squadra meneghina allenata allora da Aldo Olivieri si porta subito sul 3-0. Ad aprire le danze per l’Inter ci pensa Rossetti direttamente al primo minuto, seguito dalle reti di Lorenzi ...

