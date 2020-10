Grande Fratello Vip: Franceska Pepe rientra nella casa? (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima puntata del Grande Fratelo Vip è stata teatro di un televoto molto dibattuto che, alla fine, ha decretato l’eliminazione di Franceska Pepe. L’ex concorrente era in nomination con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco. Una serie di strani tweet provenienti dalla Spagna ha però insospettito il web: dato il successo di Adua Del Vesco presso il pubblico iberico, tanti suoi fan spagnoli si sarebbero collegati ad una VPN per simulare di essere in Italia, salvando quindi l’attrice. Il regolamento del Grande Fratello Vip, tuttavia, riserva il televoto esclusivamente ai soli clienti maggiorenni presenti sul territorio italiano. Sollevatesi così numerose proteste sul web, Franceska Pepe potrebbe ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima puntata delFratelo Vip è stata teatro di un televoto molto dibattuto che, alla fine, ha decretato l’eliminazione di. L’ex concorrente era in nomination con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco. Una serie di strani tweet provenienti dalla Spagna ha però insospettito il web: dato il successo di Adua Del Vesco presso il pubblico iberico, tanti suoi fan spagnoli si sarebbero collegati ad una VPN per simulare di essere in Italia, salvando quindi l’attrice. Il regolamento delVip, tuttavia, riserva il televoto esclusivamente ai soli clienti maggiorenni presenti sul territorio italiano. Sollevatesi così numerose proteste sul web,potrebbe ...

