Enna, disabile violentata in struttura: è incinta, arrestato operatore sanitario (Di giovedì 8 ottobre 2020) Enna, disabile incinta violentata in struttura, fermato un uomo – Giovedì 8 ottobre 2020. L’esame del Dna lo ha inchiodato: ad Enna le forze dell’ordine hanno arrestato l’individuo che avrebbe violentato durante il periodo del lockdown e messo incinta una ragazza disabile. All’epoca la giovane era ricoverata all’Oasi di Troina, perché risultata positiva al Covid. La ​Polizia di Stato ha eseguito, la notte scorsa, il fermo di indiziato di delitto voluto dalla Procura della Repubblica di Enna, diretta da Massimo Palmeri. Al termine dell’interrogatorio i pm Stefania Leonte e Orazio Longo hanno disposto il fermo di indiziato di delitto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)in, fermato un uomo – Giovedì 8 ottobre 2020. L’esame del Dna lo ha inchiodato: adle forze dell’ordine hannol’individuo che avrebbe violentato durante il periodo del lockdown e messouna ragazza. All’epoca la giovane era ricoverata all’Oasi di Troina, perché risultata positiva al Covid. La ​Polizia di Stato ha eseguito, la notte scorsa, il fermo di indiziato di delitto voluto dalla Procura della Repubblica di, diretta da Massimo Palmeri. Al termine dell’interrogatorio i pm Stefania Leonte e Orazio Longo hanno disposto il fermo di indiziato di delitto ...

A far scattare l’inchiesta della squadra mobile di Enna guidata da Nino Ciavola, la denuncia del legale della famiglia della giovane. I genitori, sentiti dalla squadra mobile, hanno dichiarato ...

