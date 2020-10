Dieta: per dimagrire occorre darsi la giusta motivazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) È capitato a noi tutti di sperimentare quanto è difficile tenere duro e restare fermi nelle nostre decisioni se vogliamo perdere qualche chilo di peso . Dopo un primo momento baldanzoso, ci siamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) È capitato a noi tutti di sperimentare quanto è difficile tenere duro e restare fermi nelle nostre decisioni se vogliamo perdere qualche chilo di peso . Dopo un primo momento baldanzoso, ci siamo ...

PROIBITO PENSARE: NON CI RIESCO – Questa frase (alzi la mano chi non ci è mai cascato!) è il peggior modo di affrontare il problema, che si tratti di dieta o di qualunque altro target. Significa che l ...

Dieta, la carne congelata si può mettere in padella? La risposta che non ti aspetti

Congelare la carne è un’abitudine comune per tante persone, ma vi siete ma chiesti qual è il metodo migliore per cucinarla una volta tolta dal freezer? È meglio ...

