Da oggi tutti con le mascherine. Conte: 'Rigore anche nelle case' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Obbligo di indossare la mascherina sempre, anche all'aperto. Uniche eccezioni: se si sta in luoghi isolati e durante l'attività sportiva. Per i trasgressori previste multe da 400 a 1000 euro. Il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Obbligo di indossare la mascherina sempre,all'aperto. Uniche eccezioni: se si sta in luoghi isolati e durante l'attività sportiva. Per i trasgressori previste multe da 400 a 1000 euro. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : oggi tutti Coronavirus, a Roma 145 nuovi casi: sono 357 in totale nel Lazio. I dati Asl del 7 ottobre RomaToday Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: «Mediobanca è strategica, serve un piano ambizioso»

Presidente Leonardo Del Vecchio, da oggi lei è ufficialmente socio di Mediobanca con oltre il 10% del capitale. Si ritiene soddisfatto? «Direi contento di questa operazione, come ...

Inter, positivo Bastoni. Se il tampone conferma scatta l'isolamento

Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19. Impegnato nel ritiro dell'Under-21, il difensore dell'Inter e della Nazionale è risultato prima negativo, poi positivo al test effettuato il giorno ...

