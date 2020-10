Covid-19 ed immunità di gregge: il caso di Manaus (Di giovedì 8 ottobre 2020) Manaus, capitale dello Stato brasiliano di Amazonas, potrebbe aver raggiunto l’immunità di gregge nei confronti del virus Sars-Cov-2. La città, popolata da poco meno di due milioni di abitanti, è stata duramente colpita dalla pandemia ed ha registrato oltre 51mila casi di infezione da Covid-19 mentre 2mila cinquecento persone hanno perso la vita a causa … Covid-19 ed immunità di gregge: il caso di Manaus InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 ottobre 2020), capitale dello Stato brasiliano di Amazonas, potrebbe aver raggiunto l’immunità dinei confronti del virus Sars-Cov-2. La città, popolata da poco meno di due milioni di abitanti, è stata duramente colpita dalla pandemia ed ha registrato oltre 51mila casi di infezione da-19 mentre 2mila cinquecento persone hanno perso la vita a causa …-19 ed immunità di: ildiInsideOver.

Affaritaliani : #COVID19. @TarroGiulio: 'Stiamo sbagliando. Non è emergenza, ma immunità di gregge' / LEGGI: - elena_elnmrl15 : RT @Affaritaliani: #COVID19. @TarroGiulio: 'Stiamo sbagliando. Non è emergenza, ma immunità di gregge' / LEGGI: - MariaLu91149151 : RT @Affaritaliani: #COVID19. @TarroGiulio: 'Stiamo sbagliando. Non è emergenza, ma immunità di gregge' / LEGGI: - ghioldip : RT @AxiaFel: Secondo il virologo Tarro non stiamo assistendo né alla seconda ondata di #Covid_19 , né a una recrudescenza della prima. Ma s… - GiuliaFiorent13 : RT @Affaritaliani: #COVID19. @TarroGiulio: 'Stiamo sbagliando. Non è emergenza, ma immunità di gregge' / LEGGI: -