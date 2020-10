Come creare un motivo su Facebook passo per passo (Di giovedì 8 ottobre 2020) I motivi sono delle cornici personalizzate, che possono essere aggiunte alle immagini del profilo. È possibile creare delle cornici personalizzate attraverso Frame Studio, un tool che permette di caricare file in formato .png, da modificare a piacimento in modo da adattarle Come motivi. Le immagini png si trovano sul web oppure è possibile realizzarle attraverso programmi di grafica professionali Come Photoshop o Gimp, o applicazioni su dispositivi iOS e Android, Come ad esempio Canva. I passaggi: Il primo passaggio da effettuare per creare un motivo è accedere, tramite browser, a Frame Studio, e successivamente cliccare su “Crea motivo”. A questo punto è necessario scegliere il profilo o la pagina Facebook ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) I motivi sono delle cornici personalizzate, che possono essere aggiunte alle immagini del profilo. È possibiledelle cornici personalizzate attraverso Frame Studio, un tool che permette di caricare file in formato .png, da modificare a piacimento in modo da adattarlemotivi. Le immagini png si trovano sul web oppure è possibile realizzarle attraverso programmi di grafica professionaliPhotoshop o Gimp, o applicazioni su dispositivi iOS e Android,ad esempio Canva. I passaggi: Il primo passaggio da effettuare perunè accedere, tramite browser, a Frame Studio, e successivamente cliccare su “Crea”. A questo punto è necessario scegliere il profilo o la pagina...

