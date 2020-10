Caos Procure, Palamara fuori dalla magistrastura. E’ la richiesta della PG (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Rimozione" di Luca Palamara "dall'ordine giudiziario per la particolare gravità delle contestazioni". Lo ha chiesto l'avvocato generale della Cassazione, componente dell'ufficio della procura generale, Pietro Gaeta, nel corso dell'udienza davanti alla Sezione Disciplinare del Csm, contro l'ex numero uno dell'Anm, per la vicenda del tentativo di condizionare le nomine degli uffici direttivi di Roma e Perugia. "Per sua stessa ammissione Palamara ha avuto un ruolo primario" nell'organizzazione della riunione all'Hotel Champagne, ha spiegato Gaeta citando un brano delle intercettazioni dell'ex numero uno dell'Anm "Non hai capito che se non fossi io a fare tutto non si muoverebbe una foglia".Queste parole dimostrano come Palamara sia stato un "infaticabile organizzatore, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Rimozione" di Luca"dall'ordine giudiziario per la particolare gravità delle contestazioni". Lo ha chiesto l'avvocato generaleCassazione, componente dell'ufficioprocura generale, Pietro Gaeta, nel corso dell'udienza davanti alla Sezione Disciplinare del Csm, contro l'ex numero uno dell'Anm, per la vicenda del tentativo di condizionare le nomine degli uffici direttivi di Roma e Perugia. "Per sua stessa ammissioneha avuto un ruolo primario" nell'organizzazioneriunione all'Hotel Champagne, ha spiegato Gaeta citando un brano delle intercettazioni dell'ex numero uno dell'Anm "Non hai capito che se non fossi io a fare tutto non si muoverebbe una foglia".Queste parole dimostrano comesia stato un "infaticabile organizzatore, ...

EsaLamorte : RT @LegaPremier: Caos procure, pg Cassazione: 'Nomine pilotate per interessi personali' Caos procure, pg Cassazione: 'Nomine pilotate per i… - beneventoapp : Caos procure, pg Cassazione: “Nomine pilotate per interessi personali”: Roma, 8 ott.(Adnkronos) - ‘’Almeno tre sogg… - Nephilim_Tuo : RT @Adnkronos: Caos #procure, pg #Cassazione: 'Nomine pilotate per interessi personali' - bisagnino : Caos procure, pg Cassazione: 'Nomine pilotate per interessi personali' - nieddupierpaolo : RT @LegaPremier: Caos procure, pg Cassazione: 'Nomine pilotate per interessi personali' Caos procure, pg Cassazione: 'Nomine pilotate per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Procure Caos procure, pg Cassazione: "Nomine pilotate per interessi personali" Adnkronos Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima

Ancora nessuna decisione da parte del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sull'esito di Juventus-Napoli, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso allo Ju ...

Caos procure, pg Cassazione: "Nomine pilotate per interessi personali"

‘’Almeno tre soggetti estranei alla funzione istituzionale, per interessi personali hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore di Roma, dell’aggiunto e programmato quella di un atto ufficio g ...

Ancora nessuna decisione da parte del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sull'esito di Juventus-Napoli, il cui risultato è ancora sub iudice dopo la mancata presenza della squadra di Gattuso allo Ju ...‘’Almeno tre soggetti estranei alla funzione istituzionale, per interessi personali hanno pilotato e promosso la nomina del procuratore di Roma, dell’aggiunto e programmato quella di un atto ufficio g ...