Campania, contagi fuori controllo: oggi sono più di 700. De Luca incontra Speranza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembra fuori controllo ormai il contagio da Covid-19 in Campania. oggi si registrano 757 nuovi casi di coronavirus. Un numero così alto non è stato mai registrato dall’inizio della pandemia. Campania, bollettino 8 ottobre: 757 contagi sono 10mila i tamponi processati, il numero degli infetti oggi documenta un andamento esponenziale dell’epidemia in Campania. Sforato anche … L'articolo Campania, contagi fuori controllo: oggi sono più di 700. De Luca incontra Speranza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sembraormai ilo da Covid-19 insi registrano 757 nuovi casi di coronavirus. Un numero così alto non è stato mai registrato dall’inizio della pandemia., bollettino 8 ottobre: 75710mila i tamponi processati, il numero degli infettidocumenta un andamento esponenziale dell’epidemia in. Sforato anche … L'articolopiù di 700. DeTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : PORRO SENZA GIRI DI PAROLE: 'SE QUEL CA**ONE DI DE LUCA SI FOSSE OCCUPATO DEGLI OSPEDALI, LA CAMPANIA NON SAREBBE L… - NicolaPorro : Il #Governo chiede sacrifici ai cittadini ma sono i primi a non presentarsi in #parlamento per votare. Altro che fe… - Tg3web : Balzo dei contagi in Italia: mille casi in più in un solo giorno, con un numero record di tamponi. I maggiori incre… - arielunderseas : In Campania i contagi stanno salendo tantissimo - AlexTheMod : RT @ilriformista: #Campania, il #coronavirus dilaga: 757 contagi. #DeLuca: “Servono medici e infermieri volontari” @VincenzoDeLuca @Reg_Cam… -