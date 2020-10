Barbara D’Urso, lo sfogo in diretta: “Tu non mi usi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questo articolo Barbara D’Urso, lo sfogo in diretta: “Tu non mi usi” . Barbara D’Urso è stata protagonista di un vero e proprio sfogo in diretta che nessuno si aspettava: Carmelita è furiosa. Barbara D’Urso è letteralmente furiosa durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque: che cos’è successo? Il tutto è iniziato quando in studio si stava parlando dell’aggressione omofoba subita da Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso … Leggi su youmovies (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questo articoloD’Urso, loin: “Tu non mi usi” .D’Urso è stata protagonista di un vero e proprioinche nessuno si aspettava: Carmelita è furiosa.D’Urso è letteralmente furiosa durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque: che cos’è successo? Il tutto è iniziato quando in studio si stava parlando dell’aggressione omofoba subita da Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso …

GossipItalia3 : Barbara D’Urso oggi: «Sogno un uomo che cucini per me. Haters? Neanche li leggo…» #gossipitalianews - Nico_2910 : @bobc82 @masini90 @martinacarletti Il punto è che poi danno degli ignoranti a chi invece di guardare Barbara d'Urso… - pairsonnalitesF : Nuove insinuazioni su Massimiliano Morra al GF VIP 5 | tra i fidanzati anche un noto produttore: Dopo le rivelazion… - gnustefani : Iconize l'ex di Zorzi (sarà vero che stavano insieme poi boh) chiamato anche dal Gay Center di Roma a fare lo spot… - bubinoblog : BARBARA D'URSO: GLI HATERS SI SFOGANO INUTILMENTE SU DI ME, TANTO NON LI LEGGO -

