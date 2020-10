Valentina Vignali | bellezza pazzesca Viso d’angelo | un sogno – FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), modella, influencer ma soprattutto atleta straordinaria, pubblica uno scatto in bianco e nero strepitoso sul suo profilo Instagram La cestista italianaè nota principalmente per le sue prodezze sul campo da basket. Tuttavia, porta ormai avanti con successo un’altra carriera: quella da influencer. Tanta soddisfazione per lei giunta grazie ai follower … L'articolod’angelo, unproviene da YesLife.it.