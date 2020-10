Tutto quello che vi serve sapere sul nuovo obbligo di mascherina (o su come non prendere una multa da 400 euro) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre) Nel dubbio, mettetevela. A leggere le informazioni diffuse nelle ultime ore sembra che questa sia l’unica indicazione credibile per la mascherina. Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) non è ancora stato firmato. Anzi, dalle indiscrezioni che stanno emergendo sembra che slitterà di una settimana. Solo una misura verrà introdotta già da oggi, 7 ottobre, visto che sarà inserita nel decreto per prorogare lo stato d’emergenza per il Coronavirus fino al 31 gennaio: l’obbligo di mettere la mascherina. Secondo le indiscrezioni che potrebbero essere confermate dal testo di oggi, le mascherine ora sono obbligatorie anche all’aperto ma solo «in prossimità di altre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre) Nel dubbio, mettetevela. A leggere le informazioni diffuse nelle ultime ore sembra che questa sia l’unica indicazione credibile per la. IlDecreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) non è ancora stato firmato. Anzi, dalle indiscrezioni che stanno emergendo sembra che slitterà di una settimana. Solo una misura verrà introdotta già da oggi, 7 ottobre, visto che sarà inserita nel decreto per prorogare lo stato d’emergenza per il Coronavirus fino al 31 gennaio: l’di mettere la. Secondo le indiscrezioni che potrebbero essere confermate dal testo di oggi, le mascherine ora sono obbligatorie anche all’aperto ma solo «in prossimità di altre ...

