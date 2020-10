Serie A femminile, Napoli ko a tavolino: medico non inserito in distinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Beffa grande per il Napoli di calcio femminile. La formazione partenopea ha fermato l’Inter sull’1-1 ottenendo sul campo il primo punto della stagione. Un risultato però svanito di fronte al verdetto del giudice sportivo che ha disposto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) per il Napoli a causa del mancato inserimento in distinta del medico sociale, peraltro non presente in panchina. Al club partenopeo è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Beffa grande per ildi calcio. La formazione partenopea ha fermato l’Inter sull’1-1 ottenendo sul campo il primo punto della stagione. Un risultato però svanito di fronte al verdetto del giudice sportivo che ha disposto la sconfitta a(con il punteggio di 0-3) per ila causa del mancato inserimento indelsociale, peraltro non presente in panchina. Al club partenopeo è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00.

