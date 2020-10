Restart L’Italia ricomincia da te, su Rai 2 in seconda serata un nuovo programma di economia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Restart L’Italia ricomincia da te la prima puntata mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Rai 2 Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo conducono un nuovo programma in seconda serata su Rai 2 Restart, scritto in collaborazione con Annalisa Bruchi. Il primo appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 23:25 e l’obiettivo è raccontare l’Italia che prova a ricominciare. Un appuntamento per approfondire, con un linguaggio semplice temi economici complessi e spesso indecifrabili, che hanno tuttavia un impatto fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Al racconto della crisi si affianca il racconto delle forze positive, della creatività e del coraggio che anima il Paese, per ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020)L’Italiada te la prima puntata mercoledì 7 ottobre insu Rai 2 Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo conducono uninsu Rai 2, scritto in collaborazione con Annalisa Bruchi. Il primo appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 23:25 e l’obiettivo è raccontare l’Italia che prova are. Un appuntamento per approfondire, con un linguaggio semplice temi economici complessi e spesso indecifrabili, che hanno tuttavia un impatto fondamentale nella vita di ciascuno di noi. Al racconto della crisi si affianca il racconto delle forze positive, della creatività e del coraggio che anima il Paese, per ...

sole24ore : .@ManlioDS, sottosegretario di Stato per affari esteri, a MADE IN ITALY: RESTART: 'Il patto per l'export serve per… - _MiBACT : Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo @dariofrance interverrà alle ore 15.00 all’evento “… - Raiofficialnews : “Se l’Italia riparte, riparte da imprenditori e lavoratori”. #Restart - L’Italia ricomincia da te, condotto da… - marino29b : RT @sole24ore: .@ManlioDS, sottosegretario di Stato per affari esteri, a MADE IN ITALY: RESTART: 'Il patto per l'export serve per dare alle… - axelvassallo : RT @Raiofficialnews: “Se l’Italia riparte, riparte da imprenditori e lavoratori”. #Restart - L’Italia ricomincia da te, condotto da @Annali… -

Ultime Notizie dalla rete : Restart L’Italia Vendemmia per la «rinascita» della città nelle boutique del centro di Roma Corriere della Sera