PS5 e VR | ' la realtà virtuale deve dare precedenza alla facilità d' uso rispetto alla potenza di elaborazione'

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sebbene per ora PS5 rimarrà fedele all'attuale PSVR, in molti credono che un headset VR di nuova generazione sia nei piani di Sony, dato che il colosso giapponese sembra voler continuare a investire nella tecnologia.Ma quando (o se) un ipotetico PSVR 2 arriverà, quali miglioramenti dovremmo aspettarci? Secondo Lewis Brundish di nDreams, game director dello shooter stealth esclusivo di Oculus Phantom: Covert Ops, Sony dovrebbela; d'uso per i giocatori invece di concentrarsi maggiormente sulladie su immagini migliori."Penso che una delle maggiori barriere all'ingresso dei nuovi giocatori nellasia la configurazione: collegare i cavi sul retro ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 realtà

Eurogamer.it

'La realtà virtuale di PS5 dovrebbe dare la precedenza alla facilità d'uso rispetto alla potenza di elaborazione', secondo Lewis Brundish di nDreams.Le due giocano per un'ora buona, chiacchierando della passione di St. Vincent per i videogame. In uno streaming andato in onda ieri sera St. Vincent è apparsa nel canale di Abby Russell, aka Giant Bom ...