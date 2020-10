Piero Angela: «Ci vuole l’esercito per strada, i ragazzi rischiano di comportarsi come untori» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «I negazionisti sono vittime della cattiva informazione. Alcuni sono recuperabili, altri no. Alle manifestazioni contro le mascherine erano quattro gatti e a lungo andare saranno anche di meno». Piero Angela, nel corso della presentazione di SuperQuark+, va giù duro. «Serve l’esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro». Piero Angela: «I giovani rischiano di essere untori» «I giovani si sentono invulnerabili», continua. «C’è il rischio concreto che i ragazzi si comportino come degli untori, in particolare se sono asintomatici. Possono ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «I negazionisti sono vittime della cattiva informazione. Alcuni sono recuperabili, altri no. Alle manifestazioni contro le mascherine erano quattro gatti e a lungo andare saranno anche di meno»., nel corso della presentazione di SuperQuark+, va giù duro. «Serve l’esercito inche chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro».: «I giovanidi essere» «I giovani si sentono invulnerabili», continua. «C’è il rischio concreto che isi comportinodegli, in particolare se sono asintomatici. Possono ...

