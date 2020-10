Pensioni | da ottobre meno soldi per alcuni Al via recuperi quattordicesima

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sul cedolino della pensione dil’Inps inizierà il recupero dellaindebitamente erogata negli anni 2017 e 2018. Chi ha percepito lasulla pensione senza averne diritto dovrà restituirla. Le trattenute saranno effettuate in 24 rate mensili. La stessa cosa per quanto riguarda l’importo aggiuntivo corrisposto a dicembre del 2017 e 2018, in tal caso però il recupero avverrà in 12 rate mensili. Lo precisa lo stesso Istituto di Previdenza Sociale in una nota. L’Inps normalmente eroga l’assegno in via provvisoria, ma poi effettua i controlli sulla base di quanto percepito dal pensionato nel corso dell’anno precedente, incrociando i dati anche con quelli dell’anagrafe tributaria sulle dichiarazioni dei redditi. Il recupero riguarda le ...